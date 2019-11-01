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"Мечта": звезда "Дома-2" сексуально выгнулась на машине

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Брюнетка похвасталась роскошным приобретением

Экс-участница телепроекта Виктория Романец показала подписчикам свое новое авто. Продемонстрировать иномарку телезвезда решила, забравшись на нее сверху в обтягивающем платье.

Сексуальный наряд позволили рассмотреть все округлости тела Романец и ее стройные ноги.

В комментариях девушку завалили поздравлениями. Пользователи считают, что экс-участница "Дома-2" выглядит так же шикарно, как и ее новое авто.

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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

"Какая красивая, и машина, и девушка на ней", "Ты супер!! Молодец, машина бомба", "Красотка", "Мечта", "Хороша", "Какая красивая", "Шикарная девушка на шикарной машине", "Красивая девушка", "Шикарная дама", – написали подписчики Романец в Инстаграм.

Ранее "Утро" публиковало видео с Аленой Водонаевой, которая похвасталась фигурой в кожаном плаще. 

Дарья ПЕТРОВА
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