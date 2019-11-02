Телеведущая примерила необычный образ

Алена Водонаева отпраздновала Хээлоуин на матче по боксу в костюме персонажа комиксов Харли Квин. Наблюдала экс-звезда "Дома-2" за боем с балкона, у которого успела устроить огненную фотосессию, взобравшись на перила.

"Обожаю праздник Helloween в первую очередь за то, что можно наряжаться в сумасшедшую легально",

– пошутила с битой в руках Водонаева, облаченная в колготки в сетку и мини-шорты. Образ экс-участницы знаменитой телестройки, продемонстрировавшей изгибы своего тела, произвел фурор в Сети.

"Наша Харли-Алена в миллион долларов лучше, чем западная Харли Марго Робби", "Какая ты классная", "До чего же хороша", "Черлидерши – сексуальная мечта", "Супер малышка, плохая девочка", "Вы просто нереальная секси", "Алёнка–ведьма", – осыпали Водонаеву ее поклонники.

Ранее "Утро" писало о том, как Вера Брежнева примерила костюм женщины-кошки.