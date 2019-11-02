Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Сексуальная мечта": Водонаева в микрошортах залезла на перила

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая примерила необычный образ

Алена Водонаева отпраздновала Хээлоуин на матче по боксу в костюме персонажа комиксов Харли Квин. Наблюдала экс-звезда "Дома-2" за боем с балкона, у которого успела устроить огненную фотосессию, взобравшись на перила.

"Обожаю праздник Helloween в первую очередь за то, что можно наряжаться в сумасшедшую легально",

– пошутила с битой в руках Водонаева, облаченная в колготки в сетку и мини-шорты. Образ экс-участницы знаменитой телестройки, продемонстрировавшей изгибы своего тела, произвел фурор в Сети.

"Наша Харли-Алена в миллион долларов лучше, чем западная Харли Марго Робби", "Какая ты классная", "До чего же хороша", "Черлидерши – сексуальная мечта", "Супер малышка, плохая девочка", "Вы просто нереальная секси", "Алёнка–ведьма", – осыпали Водонаеву ее поклонники.

Ранее "Утро" писало о том, как Вера Брежнева примерила костюм женщины-кошки. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей