Звезда снялась на фоне гор

Ксения Бородина отдыхает в Швейцарии и делает яркий фотоотчет в Инстаграме. Ведущей "Дома-2" очень приглянулся горячий бассейн в отеле, где она устроила фотосессию. Кадр, на котором знаменитость повисла на краю здания, напугал поклонников, но вид – заворожил.

На снимке Бородина позирует в слитом купальнике с цветочным принтом и распущенными волосами. Сексуальный прищур и аппетитная фигура звезды телестройки удостоились внимания фанатов не меньше, чем вид гор на заднем плане. Впрочем, многие интернет-пользователи интересовались, не замерзла ли Бородина и как ей не страшно было позировать на краю бассейна.

"Очень красивое фото, купальник прям как пейзаж", "Вы очень красивая", "Вау, аж страшно становится", "А там разве не холодно, Ксюш?", "Красотка Ксюша, рядом с тобой все цветёт яркими цветами", "Ксюша, вы огонь", "Вам не холодно без пуховика", "Страшноватенько так на мокром краю сидеть,я бы не рискнула. Очень красивое фото", "Ксюша, у Вас грудь такая пышная стала", – прокомментировали кадр подписчики Бородиной.