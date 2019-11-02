Певица оторвалась на праздновании Хэллоуина

Вера Брежнева примерила костюм женщины-кошки для вечеринки. Артистка облачилась в латексный черный комбинезон и соответствующую маску. Артистка, очевидно, чувствовала себя сексуально, что и продемонстрировала подписчикам в Инстаграм.

Звезда опубликовала несколько роликов в соцсети. На одном из них Брежнева танцует рядом с блогером Сабиной Мусиной, которая и выложила видео в сториз. В какой-то момент певица языком манит к себе девушку. Блогер удивилась, но дала понять, что чуть не сошла с ума от чувственного призыва Брежневой.

Певица также поделилась и видео, на котором сексуально танцует у зеркала. Движения, тело и образ Брежневой не оставил поклонников равнодушными.

"Женщина вамп, женщина кошка. Великолепна, как всегда", "Божественная", "Секси Киска!!!! Сколько пластики и загадочности в образе!", "Домашняя кошка", "Красотка! Девчонка супер!", "Бэтмен умер бы от восхищения", "Ух какая огненная кошечка", "Шикарная женщина!", "Тигрица", – восхитились фанаты Брежневой.