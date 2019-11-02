Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Брежнева в костюме кошки соблазнила блогера языком

Брежнева в костюме кошки соблазнила блогера языком
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица оторвалась на праздновании Хэллоуина

Вера Брежнева примерила костюм женщины-кошки для вечеринки. Артистка облачилась в латексный черный комбинезон и соответствующую маску. Артистка, очевидно, чувствовала себя сексуально, что и продемонстрировала подписчикам в Инстаграм.

Звезда опубликовала несколько роликов в соцсети. На одном из них Брежнева танцует рядом с блогером Сабиной Мусиной, которая и выложила видео в сториз. В какой-то момент певица языком манит к себе девушку. Блогер удивилась, но дала понять, что чуть не сошла с ума от чувственного призыва Брежневой.

Певица также поделилась и видео, на котором сексуально танцует у зеркала. Движения, тело и образ Брежневой не оставил поклонников равнодушными.

"Женщина вамп, женщина кошка. Великолепна, как всегда", "Божественная", "Секси Киска!!!! Сколько пластики и загадочности в образе!", "Домашняя кошка", "Красотка! Девчонка супер!", "Бэтмен умер бы от восхищения", "Ух какая огненная кошечка", "Шикарная женщина!", "Тигрица", – восхитились фанаты Брежневой. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей