Звезду упрекнули в том, что она развлекает иностранцев за деньги

Сейчас Любовь Успенская находится за границей, где дает несколько концертов. После выступления в Вильнюсе на странице артистки начали появляться комментарии недовольных поклонников. Они отвернулись от Успенской и признались, что больше никогда не будут слушать ее песни, так как она "развлекает врагов".

Сама же Успенская, похоже, во всю наслаждается своим туром по Прибалтике.

"После выступления всегда сразу бежим всей командой отдыхать! Набраться сил перед следующим днем, перед следующим городом. Концерт в Вильнюсе прошёл непередаваемо",

– рассказала певица в Инстаграм.

На злобные комментарии пристыдивших ее подписчиков знаменитость внимания не обращает. Тем более что довольных ее концертами в комментариях гораздо больше.

"Вы выступаете в Прибалтике? Ужас какой! Моя любимая певица поет для врагов! Больше никогда не буду слушать Любу! Эти мелкие, никчемные кусочки земли спят и видят, как бы поскорее НАТО ударило по России и разделило на мелкие княжества! А вы ради денег развлекаете врагов!" – высказался недовольный пользователь.

Ранее поклонники были возмущены видео с пьяной, по их мнению, Успенской, которая пела песни на не русском языке.



