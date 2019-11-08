Поющая звезда "Дома-2" дала высокую ооценку своей внешности

Ольга Бузова стала участницей программы "Ночной контакт" и рассказала об этом в соцсети под свежим видео. В ролике певица отвесила комлимент собственной "пятой точке" и заставила ведущего нервничать.

Артистка пожаловалась, что ее хотят поскорее выдать ее замуж, после чего заявила: "Считаю, что у меня шикарная задница". И, протянув руки к собеседнику, воскликнула: "Я хочу от тебя детей!", после чего распахнула кофточку, оголив роскошную грудь. Мужчина был потрясен. "Что ж ты делаешь с нами!" – выдохнул он с выпученными глазами.

Фанаты по достоинству оценили внешность любимицы, не пропустив и пикантные детали. "Ой какая тут, божечки... Такая зажигалочка, прямо не могу","Наша королева", "Как всегда, прекрасна!", "Было горячо!", "Сиськи сделала", "Ты бомба", "Выглядишь восхитительно", "Просто огонь", – хвалили они. Были и негативные отзывы, но мало.

Позже звезда выложила фото, на котором показана с огромным букетом цветов. Она стоит запрокинув голову и закрыв глаза, видимо довольная собой.

Под кадром комментаторы снова затронули личную жизнь артистки: "Когда же ты выйдешь замуж... грустно от того, что у тебя до сих пор нет даже парня!", "Да забудь ты уже этого Тарасова, и начни жизнь с чистого листа! Выходи замуж за достойного!".

Ранее Ольга Бузова рассказала, что пережила насилие, а ее не пожалели.