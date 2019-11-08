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"Не дышала 3 минуты": звезда "Дома-2" получила электрический разряд на вечеринке

Кристина Дерябина. Фото: www.globallookpress.com
Кристина Дерябина. Фото: www.globallookpress.com
Теперь госпитализированная телезвезда собирается обратиться в суд

Кристина Дерябина рассказала шокирующую историю о том, как ее ударило током в одном из ночных клубов в городе Сочи. На видео, появившемся в Инстаграм бывшей участницы проекта, видно, что она держится на торшер и не шевелится. Все происходящее снимают на камеру подруги Дерябиной, которые думали, что девушка просто притворяется.

Как оказалось, в этот момент девушка чувствовала, как по ее телу проходит ток. После инцидента девушку госпитализировали в больницу. Выяснилось, что у экс-участницы "Дома-2" лопнули капилляры, а все тело отекло.

"Это было очень страшно! У меня ожоги, я не дышала 3 минуты. <...> Когда ток перестал поступать, я превратилась в вареную макаронину и упала на ногу. Врач до сих пор в шоке, как я осталась жива",

– написала Дерябина.

Теперь девушка намерена разобраться с ночным заведением через суд, так как руководство не признает свою вину.

Подписчики Кристины Дерябиной ко всему произошедшему отнеслись скептически: они обвиняют звезду "Дома-2" в алкогольной зависимости и не верят в то, что девушка могла не дышать несколько минут.

"Пить нужно меньше", "Когда током бьет, все по-другому выглядит", "Залипла от наркоты, какой ток", "Все ржут, это розыгрыш?", "Упала пьяная, наверное", "После Алибасова уже никому не веришь", "Почему ведущий не в конвульсиях, ты же проводник", – сомневаются в рассказе девушки подписчики.

Ранее "Утро" рассказало об отношениях ведущих "Дома-2" Ольги Орловой и Влада Кадони. 

Дарья ПЕТРОВА

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