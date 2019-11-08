Жена рэпера Потапа выставила тело напоказ

Поклонники не перестают восхищаться телом сексуальной Насти Каменских. На этот раз в социальных сетях высказались о фото украинской певицы на отдыхе. Звезда позировала на пляже в купальнике, позволяющем рассмотреть ее ноги, ягодицы и грудь, которая практически вываливается из одежды.

Если фигура Каменских подписчикам понравилась, то вот ее купальник они раскритиковали. Также в Интернете обсудили слухи о беременности жены Потапа (наст. имя Алексей Потапенко). Поклонники считают, что живот знаменитости выглядит плоским, значит, и о скором пополнение в семье речи быть не может.

"Прекрасно", "Ууу как жарко", "Женщина с изюминкой", "Красотка", "Фигура обворожительная", Безумно горячая", "Как всегда бомба", "Купальник ужасный", "Ну и где тут беременность?", "Все висит", "Какая аппетитная", "Попастик", "Лучше раздельный купальник", – оценили комментаторы фото Каменских.

Ранее Настя Каменских презентовала свой новый клип на песню Elefante, которую знаменитость исполнила на испанском языке. К видео в Сети отнеслись по-разному. Одни в восторге от горячего ролика, другие ругают саму песню.