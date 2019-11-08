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Рот не закрывается: Собчак приходится работать руками

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Экс-ведущая "Дома-2" стала другим человеком

Ксения Собчак стала гостьей нового выпуска программы "Вечерний Ургант". В студии знаменитость появилась в бежевом костюме и с хорошим макияжем, что сразу заметили поклонники. По мнению некоторых из них, экс-ведущая "Дома-2" выглядит все лучше. Сама же Собчак написала, что теперь работает руками.

"Глаза горят и руки делают", – подписала фото Ксения Анатольевна.

Без негативных комментариев в аккаунте жены Константина Богомолова, конечно, не обошлось. Журналистке указали на открытый рот, "силиконовую сексуальность" и использование фотошопа.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Вы все краше и краше", "Все больше фотошопа", "Глаз не отвести!", "Руки что делают?", "Ухоженная женщина", "А че, рот не закрывается!", "Образ "силиконовой" сексуальности со всеми атрибутами: приоткрытым ртом и слегка отупленным взглядом", "Почему всегда открыт рот? Зубы не помещаются?", "Странное лицо, как будто другой человек", – оценили фото Собчак в социальных сетях (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Недавно Ксении Анатольевне исполнилось 38 лет. За свою жизнь Собчак неоднократно оказывалась в центре громких скандалов.  

Дарья ПЕТРОВА

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