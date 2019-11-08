Невеста не выдержала нападок ведущей "Давай поженимся"

Розе Сябитовой досталось от главной героини шоу. Женщины начали ругаться прямо на съемках, когда невеста заявила, что хочет найти обеспеченного мужчину. После такого заявления сваха стала подкалывать девушку, чем вывела ее из себя.

Взбесившаяся невеста кричала на Сябитову, сказала, что она "так себе сваха", а после и вовсе призвала ведущую к ответу "за гнилой базар".

Зрители, наблюдавшие за конфликтом, разделились на два лагеря. Одни встали на сторону Розы, другие считают, что ведущая "Давай поженимся" действительно ведет себя неправильно и постоянно перебивает других участников.

В итоге от подписчиков досталось не только Розе Сябитовой, но и Ларисе Гузеевой. Некоторые написали, что просто боятся актрису.

"Я боялась, Гузееву. И не зря боялась. Вы просто там не были. И не сидели на против Гузеевой грубиянки", "Роза самая лучшая сваха и умная женщина", "Роза хамло с большим ЭГО! Сама из дыры вылезла, не разговаривает, а базарит, как бабка на рынке", "Если она ведущая, это не даёт ей право орать во всю глотку, принижать… От неё тошнит уже", – написали под видео (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее у дочери Ларисы Гузеевой нашли опухоль. О проблемах со здоровьем в социальных сетях рассказала сама Ольга Бухарова.