"Звезда "Дома-2" посоревновалась с Анджелиной Джоли

Алена Водонаева сделала поистине сенсационное заявление: экс-участница популярной телестройки обвинила в плагиате голливудскую диву.

"Анджелина конечно та еще *** (плохая женщина). Украла идею нашей августовской съемки... и выдала все за первоисточник", -

написала Водонаева на своей страничке в Instagram.

Алена показала 2 своих фотографии и снимок Анджелины Джоли для популярного журнала. Платья у двух красавиц действительно были одинакового цвета, однако подписчики решили, что больше между звездами нет ничего общего.

"Ты и Анджелина как курица и павлин. Этим все сказано!", "У Анджелины дизайнерское шикарное платье и образ(не вульгарный), а Вы в какую-то штору оделись и еще пытаетесь сравнивать и макияж дико некрасивый", "действительно, вульгарно все..ногти , макияж, выражение лица...", "платье и макияж ужасны у особы из дома2", "Ну тебе до Анджелины ...", -

отметили ехидные комментаторы .

Водонаева отреагировала на нападки с юмором:

"Как-то мало меня обгадили. Можно побольше оскорблений!"

Заступники тут же поддержали свою любимую звезду:

"Мне как раз кажется, Алена органичнее в этом образе и Джоли проигрывает))", "по мне,так макияж дико красивый и образ обалденный", "Алена,вы мне фею динь-динь напомнили...такая милашка".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

