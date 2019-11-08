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Алена Водонаева сделала поистине сенсационное заявление: экс-участница популярной телестройки обвинила в плагиате голливудскую диву.
"Анджелина конечно та еще *** (плохая женщина). Украла идею нашей августовской съемки... и выдала все за первоисточник", -
написала Водонаева на своей страничке в Instagram.
Алена показала 2 своих фотографии и снимок Анджелины Джоли для популярного журнала. Платья у двух красавиц действительно были одинакового цвета, однако подписчики решили, что больше между звездами нет ничего общего.
"Ты и Анджелина как курица и павлин. Этим все сказано!", "У Анджелины дизайнерское шикарное платье и образ(не вульгарный), а Вы в какую-то штору оделись и еще пытаетесь сравнивать и макияж дико некрасивый", "действительно, вульгарно все..ногти , макияж, выражение лица...", "платье и макияж ужасны у особы из дома2", "Ну тебе до Анджелины ...", -
отметили ехидные комментаторы .
Водонаева отреагировала на нападки с юмором:
"Как-то мало меня обгадили. Можно побольше оскорблений!"
Заступники тут же поддержали свою любимую звезду:
"Мне как раз кажется, Алена органичнее в этом образе и Джоли проигрывает))", "по мне,так макияж дико красивый и образ обалденный", "Алена,вы мне фею динь-динь напомнили...такая милашка".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Тотемный годослов для всех на год Паука