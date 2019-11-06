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Бузову разнесли после ее признания в насилии

Бузову разнесли после ее признания в насилии
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Поющая телеведущая раскрыла кошмарные подробности своей жизни, но ей не сочувствовали

Ольге Бузовой пришлось немало испытать в прошлом. В одном из интервью она рассказала, что пережила насилие. Однако вместо жалости она натолкнулась на волну критики.

Звезда "Дома-2", отметив, что "никогда не жаловалась и жертву из себя не строила", а "впервые заговорила о своей травме лишь спустя полгода после развода" и "сильно обходила углы, не показывала синяки на руках мамы", сообщила корреспонденту сайта "Комсомольская правда":  "Многие кидали камни в мой огород, потому что не знали всего того кошмара, который я пережила. В тот момент я нашла для себя смысл жизни в сцене".

Слова Бузовой о насилии журналисты "КП" восприняли как воспоминание о ее браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен и телеведущая поженились в 2012-м, но в октябре 2016 г. заговорили о размолвке супругов, а в декабре они развелись.

В соцсети под видео, на котором артистка исполняет композицию "Еще верю", появилась масса негатива. Звезду обругали и в шутку, и всерьез: "Твои слова водица, так не годится", "Без микрофона она вообще другие звуки издает", "Ты не умеешь петь, фанера лучше поет!!!!", "Ну, как всегда.... Печально".   

Не так давно звезда "Дома-2" дала поклонникам повод думать, что все еще страдает по бывшему мужу. После слухов о беременности его новой жены завалила соцсети "голыми" фото и призналась, что собиралась прожить в том браке до конца дней своих.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Полина ДОРОЖКИНА

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