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Бузова устроила перфоманс на голосовании

Ольга Бузова. Фото:Instagram.com/buzova86
продолжениеПугачева и Галкин явились на выборы в странном виде
Артистка пошла по стопам бывшего мужа

Телеведущая, певица Ольга Бузова появилась на участке для голосования в футболке с изображением нынешнего президента РФ Владимира Путина. Пару лет назад в похожей футболке на поле выбегал ее бывший супруг, футболист Дмитрий Тарасов.

Красавица пришла голосовать, прилетев после концерта в Таллине. "Стране интересно, за кого проголосует главная девушка страны", – без скромности отметила она. 

Бузова призналась, что в душе – патриотка. Всегда ходит голосовать, однако раньше делала это в родном Питере. 

Поклонники Ольги ее стремление оценили. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. 

"Бузова хоть ты и чучело , я все равно тебя ❤️❤️❤️❤️; Красотка. 😍♥️; Ничего против не имею. Но одеться нужно было поприличней 😐; ", – писали они в Instagram.

Интересно то, что в 2016 году любовь к президенту аналогичным образом выразил бывший супруг Буровой, футболист Дмитрий Тарасов. После матча Лиги Европы с "Фенербахче" он выбежал на поле и показал турецким болельщикам майку, на которой был изображен Владимир Путин. В то время у Турцией с Россией отношения были крайне тяжелыми – из-за сбитого в Сирии самолета Су-24.


Марина МОНРО
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