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Надели пакет на голову: Бузову похитили в Москве

Надели пакет на голову: Бузову похитили в Москве
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
ЧП со звездой "Дома-2" сняли на видео

Похитители попутно осыпали "плоскую" Ольгу Бузову оскорблениями.

Звезду украли в районе Лефортово. К счастью, это была лишь картонная копия певицы. Парень и девушка просто вынесли ее из гипермаркета. При этом все происходящее девушка записывала на видео, сопровождая похищение нелицеприятными комментариями. Для сохранности (на улице был дождь) Бузовой надели на голову пакет.

Судя по всему, парочка приняла на грудь для храбрости. Чуть позже их забрали в отдел полиции за распитие алкоголя в публичном месте, передает телеграм-канал Mash. 

Однако картонная Бузова отвлекла внимание на себя – стражи порядка устроили с ней фотосессию. Видимо, все закончилось тихо-мирно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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