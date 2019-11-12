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"Пьянь позорная": Бузова отожгла после концерта

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Ведущая "Дома-2" неприятно поразила публику

В социальных сетях обсуждают новые видео с Ольгой Бузовой, которые артистка сняла после своего концерта в Норильске. В ролике певица не могла перестать смеяться, неразборчиво говорил, а после начала кидаться снегом в помещении. Как предполагают журналисты, на видео Бузова находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сопровождал звезду "Дома-2" ее директор, который пытался успокоить певицу. Именно ему в голову и Бузова и запустила снежок. После знаменитости вышли на улицу, где звезда захотела нарисовать что-то на снегу. Все ролики Ольга Бузова выложила в Инстаграм. 

В Интернете к поведению Бузовой отнеслись по-разному: одни заговорили об алкогольной зависимости, другие считают, что певица может позволить себе такое поведение.

"Ну что, Бузова тоже человек. Почему бы и нет", "Оля, давай, жги!", "Пьянь позорная!", "Напоил Бузову коньяком", "Что ты делаешь?", - прокомментировали в Интернете. 

Дарья ПЕТРОВА

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