Ведущая "Дома-2" неприятно поразила публику

В социальных сетях обсуждают новые видео с Ольгой Бузовой, которые артистка сняла после своего концерта в Норильске. В ролике певица не могла перестать смеяться, неразборчиво говорил, а после начала кидаться снегом в помещении. Как предполагают журналисты, на видео Бузова находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сопровождал звезду "Дома-2" ее директор, который пытался успокоить певицу. Именно ему в голову и Бузова и запустила снежок. После знаменитости вышли на улицу, где звезда захотела нарисовать что-то на снегу. Все ролики Ольга Бузова выложила в Инстаграм.

В Интернете к поведению Бузовой отнеслись по-разному: одни заговорили об алкогольной зависимости, другие считают, что певица может позволить себе такое поведение.

"Ну что, Бузова тоже человек. Почему бы и нет", "Оля, давай, жги!", "Пьянь позорная!", "Напоил Бузову коньяком", "Что ты делаешь?", - прокомментировали в Интернете.