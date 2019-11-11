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"Очень возбуждает": у русской Кардашьян вывалилась грудь на пляже

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель показала формы в сексуальном наряде

Анастасия Квитко возбудила поклонников своими новыми фотографиями на песке. Перед фотографом русская версия Ким Кардашьян позировала в ультракоротком платье с вырезом под грудью. Пышный бюст красотки вываливается из него, практически обнажая самые интимные части.

Русская модель не впервые удивляет поклонников откровенными фото и видео. Многие сравнивают Квитко с американской суперзвездой Ким Кардашьян – у обеих пышные грудь и бедра, но при этом тонкая талия.

"Слишком сладкая", "Огонь", "Очень возбуждает", "Девушка мечты", "Выглядишь прекрасно", "потрясающая уникальная красота", "Потрясающее тело мечты", "Сказать возбуждающе – это ничего не сказать", – написали поклонники красотки.

Ранее "Утро" публиковало откровенные фото австралийской Кардашьян. 

Дарья ПЕТРОВА

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