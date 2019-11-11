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Королева засветила большие ягодки на сцене

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" устроила сексуальные танцы

Наташа Королева завершила свой тур по Дальнему Востоку. В Инстаграм звезда опубликовала видео в коротком платье, где сверху не нее падают большие вишни.

"Наш Ягодный тур по Дальнему Востоку завершен !!! Спасибо мой преданный зритель, было очень круто", – написала Королева в социальных сетях.

Поклонники в комментариях поблагодарили звезду на отличное настроение и отметили, что Наташа Королева в 46 лет умеет зажигать. Перед зрителями она в какой-то момент появилась в ультракоротком наряде и в танце начала бить по ягодицам своих танцовщиц, которые стояли, наклонившись к зрителям (здесь и далее  орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Спасибо за отличное настроение!", "Наташа, ты самая лучшая!", "Наташа, Вы супер", "Огонь", – написали под видео со звездой.

Ранее Наташу Королеву застали в постели с другим 

Дарья ПЕТРОВА

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