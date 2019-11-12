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Участник "Дома-2" откровенно рассказал о сексе с любовницей

Участник "Дома-2" откровенно рассказал об оральном сексе с любовницей
Илья Яббаров. Фото: instagram.com/yabbarov_555
Бывшего возлюбленного Алены Рапунцель пристыдили за пошлые откровения

Илья Яббаров публично рассказал о своей интимной жизни с другой участницей проекта Анастасией Голд. Мужчина на лобном месте поделился подробностями со всеми присутствующими и ведущими.

По словам Яббаров, только с его нынешней девушкой он начал практиковать оральные ласки. В социальных сетях предположили, что звезда "Дома-2" сделал такое признание, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Илья Яббаров под алкогольными напитками признался, что удовлетворяет Анастасию Голд оральными ласками", – пишет один из аккаунтов.

В Инстаграм Илью Яббарова начали упрекать в пошлости и попросили не раскрывать подробности личной жизни.

"Поедет на гастроли звездой, будет семинары проводить попутно", "Это настолько личное, как же им не стыдно", "Уберите этого колхозного пенсионера с проекта", "Тебе не стыдно?", "Днище", "Родители, вам не стыдно", "Нажрался", "Эту пошлость обсуждать на всю страну", – высказались недовольные пользователи.

Ранее "Утро" рассказывало о страшных смертях участников "Дома-2". 


Дарья ПЕТРОВА

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