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У звезды "Дома-2" из лифчика выпала грудь

У звезды "Дома-2" из лифчика выпала грудь
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница телешоу отправилась в парилку в рваном бикини

Дарья Пынзарь порадовала фанатов свежими горячими кадрами. На видео в сторис Instagram она показалась в бане. Там звезда "Дома-2" покрасовалась у большого зеркала в трусиках на веревочках и лифчике, из которого вываливалась грудь, делая селфи в компании женщины в красном костюме и по примеру пританцовывающей напарницы кокетливо взмахнула ногой.

После этого бывшая участница телешоу, а ныне счастливая жена и молодая мама продолжала снимать свое отражение, убирая волосы назад и поглаживая себя по телу. Оттягивая бюстгальтер и трогая видневшюся и него грудь, она поправила трусики, и коснувшись рукой бедра, сообщила, не договорив: "Натянула купальник на себя, который был порван два года назад. Сейчас я чувствую, что что-то как-то не так ... Вроде все умещается, и вроде...".

У фанатов не было возможности поделиться впечатлениями от роликов. И они дали волю эмоциям под новым фото девушки, на котором она позирует у пруда, признаваясь, что считает мир прекрасным и обожает жизнь, ведь "каждый день – это уже счастье". Подписчики высказались, не поскупившись на  лестные слова. "Ты супер", "Красавица", "Дворянкой ты была отменной", – похвалили они звезду "Дома-2".

Ранее Дарья Пынзарь взбудоражила поклонников эротичным танцем в спальне, поиграла в бикини и снялась раздетой, спрятав тело под шляпой.

Полина ДОРОЖКИНА

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