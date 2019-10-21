Модель раскритиковали за излишнюю откровенность

Дарья Пынзарь переехала в Турцию и теперь поклонники выучили наизусть ее купальники.

Очередное пикантное фото на своей страничке в Instagram Даша подписала так:

"Когда дети в садике и школе, мамочка на море)вот бы и зимушка такая была)".

Однако не всем подписчикам участницы телестройки понравилось увиденное – они решили, что их любимица слишком уж однообразна:

"Как можно годами в купальниках выставляться?", "Мне бы уже надоело море", "Вы бы все не выставляли на показ,))люди думают,что вы вообще ничего не делаете,кроме как валяетесь на пляже и сидите в кафешках!".

А один из поклонников написал:

"Твои глаза такие же красивые как две фары у приоры".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.