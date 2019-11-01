Бывшая участница телестройки задрала тенниску и повиляла ягодицами

Дарья Пынзарь поместила в соцсети зажигательное видео. На нем звезда "Дома-2" с распущенными волосами, встав неподалеку от кровати, сексуально извиваеья под музыку.

Она машет руками, растопыривается, засовывая руки между ног, поглаживая их, а потом сгибая в коленях и поднимая вверх. При этом красотка плавно виляет бедрами и ягодицами. "Танцую как хочу", – написано на кадрах.

Поклолонники наверняка оценили бы соблазнительное зрелище по достоинству. Только сделать это не удастся – в сторис Instagram комментарии на предусмотрены.

А эротика от молодки не закончилась. Позже она опубликовала еще один ролик. На нем дамочка показывает голые ноги в тапочках, поворачивая одну из них в разные стороны и положив на нее руку. Наверное, так бывшая участница телешоу демонстрирует стройность – на видео сверху слова: "А ходьба-то дает свои плоды".

Ранее соблазнительные формы Дарьи Пынзарь прикрыли клубничкой. До этого она, полуобнаженная развлеклась на пляже.