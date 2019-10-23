Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Полуголая звезда "Дома-2" устроила игры на пляже

Полуголая звезда
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Знаменитость развлекается в Турции, как может

Участница знаменитой телестройки Дарья Пынзарь продолжает соблазнять подписчиков жаркими фото с турецких пляжей. На сей раз горячая девушка показала игру на пляже. На снимке у дважды мамы почти нет одежды.

"Даша, любишь долгие заплывы? Или так, только поплескаться?",

– неоднозначно поинтересовался подписчик. 

Дарья снялась на побережье в купальнике, зачерпнув ладонями горсть разлетающегося на фоне идеального тела песка. На него красотка будто бы дует, создавая ощущение чего-то магического.  

"Дарья такое чувство что Вы волшебница, и делаете доброе волшебство, с помощью волшебного порошка", – отметила подписчица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

Хотя на самом деле, как объяснила звезда "Дома-2", она вытянула губы, чтобы послать подписчикам обжигающий поцелуй. 

"Поцелуев вам и настоящего счастья и песочка и шелест морюшка", – написала Пынзарь в Instagram, чем напросилась на массу комплиментов. 

"Даша, красавица!!! Эхххх... завидую!!! Очень хочется к морюшку!", "Секси", "Фигура как у статуэточки фарфоровой", "Че, ты дразнишься?", "Ты горячая как розжиг для мангала", "Хорошка, счастье жить на море",

– прокомментировали поклонники. 

Напомним, ранее они раскритиковали модель за чрезмерную откровенность. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Брал взятки миллионами: в Киеве открыли неприятную правду про Порошенко

Экс-глава Незалежной умело использовал смену власти в стране

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей