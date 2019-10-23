Знаменитость развлекается в Турции, как может

Участница знаменитой телестройки Дарья Пынзарь продолжает соблазнять подписчиков жаркими фото с турецких пляжей. На сей раз горячая девушка показала игру на пляже. На снимке у дважды мамы почти нет одежды.

"Даша, любишь долгие заплывы? Или так, только поплескаться?",

– неоднозначно поинтересовался подписчик.



Дарья снялась на побережье в купальнике, зачерпнув ладонями горсть разлетающегося на фоне идеального тела песка. На него красотка будто бы дует, создавая ощущение чего-то магического.

"Дарья такое чувство что Вы волшебница, и делаете доброе волшебство, с помощью волшебного порошка", – отметила подписчица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).



Хотя на самом деле, как объяснила звезда "Дома-2", она вытянула губы, чтобы послать подписчикам обжигающий поцелуй.

"Поцелуев вам и настоящего счастья и песочка и шелест морюшка", – написала Пынзарь в Instagram, чем напросилась на массу комплиментов.

"Даша, красавица!!! Эхххх... завидую!!! Очень хочется к морюшку!", "Секси", "Фигура как у статуэточки фарфоровой", "Че, ты дразнишься?", "Ты горячая как розжиг для мангала", "Хорошка, счастье жить на море",

– прокомментировали поклонники.

Напомним, ранее они раскритиковали модель за чрезмерную откровенность.