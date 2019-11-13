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"Люблю": Баскова застали в объятиях сексуальной звезды "Дома-2"

"Люблю": Баскова застали в объятиях сексуальной звезды "Дома-2"
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Певец вместе с Ольгой Орловой развлекся в ночном клубе

Николай Басков поделился с поклонниками личным видео, которые было сделано на одной из вечеринок. На ролике артист прижимается сзади к ведущей "Дома-2", которая обнимает его за голову. На вечеринке Ольга Орлова появилась в сексуальном топе, который позволил полностью рассмотреть ее грудь.

"Моя дорогая", – подписал видео Басков. Сегодня же артист не забыл поздравить экс-солистку группы "Блестящие": "с днем рождения. Обожаю и люблю", – написал певец в Инстаграм.

Отмечать свое 43-летие ведущая "Дома-2" начала прямо на работе с бутылкой шампанского. В комментариях знаменитости пожелали оставаться такой же красивой, сексуальной и найти достойного мужчину.

"Желаю вам обрести настоящее женское счастье", "Здоровья и счастья вам! Человек с большим сердцем", "Оставайтесь такой же красивой, вы пример для подражания", "Прекрасная женщина", "Эталон женственности и сексуальности", – написали в комментариях поклонники.

Ранее "Утро" рассказывало об отношениях Ольги Орловой и Влада Кадони. 

Дарья ПЕТРОВА

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