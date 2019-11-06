Артиста у личного самолета раскритиковали за хвастовство и неидеальную фигуру

Николай Басков отправился в ОАЭ на концерт Игоря Крутого. Путешествовать за границу блондин предпочитает на частном самолете, что вызвало недовольство в Интернете. Под фото, где певец позирует на трапе, критики упрекнули его в том, что он хвастается своей роскошной жизнью.

Поклонники Баскова больше обеспокоены его внешностью. На фото артист выглядит измученным и печальным, а кто-то из пользователей указал звезде на несовершенства фигуры.

"Летать на частном самолете – не у каждого такая возможность есть, а только мечта", "Обязательно надо показать элементы богатой жизни! Как же без этого", "Какой-то вид нерадостный у Вас. Не печальтесь!", "Так хоть смотреть, как люди живут", "Займитесь спортом. Вам так идет, когда Вы стройный и подтянутый. Моложе сразу выглядите. Зачем снова запускаете свое тело", – написали комментаторы под фото Баскова в Инстаграм.

Ранее певица Анна Плетнева рассказала о прошлом Баскова. Оказывается, артисты вместе учились в школе, срывали уроки и выступали на творческих конкурсах. Плетнева добавила, что думает написать мемуары о развлечениях с Басковым, ведь она видела его "и в шортах, и без них".

Ранее "Утро" рассказывало об Алле Пугачевой, которую потеряли после концерта в Минске.