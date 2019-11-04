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"Бурные времена": известная певица похвасталась шалостями с Басковым

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость планирует написать мемуары, где опишет развлечения с артистом

Певица Анна Плетнева рассказала о своих близких отношениях с Николаем Басковым. Оказывается, звезды вместе учились в школе и были друзьями. Вместе Плетнева и Басков срывали уроки и выступали на творческих конкурсах.

Подобные шалости будущие звезды вытворяли часто, однако Плетнева признает, что тогда именно музыкант заступался за нее и даже дрался.

"Мы с ним были настоящей оторвой, хотя он и был на один класс старше. С Колей, когда пересекаемся на гастролях, то всегда вспоминаем те бурные времена и ржем. Надо будет как-нибудь написать мемуары, в каком виде я видела Колю Баскова – и в шортах, и без них",

поделилась знаменитость с "КП".

Романтических отношений у Плетневой и Баскова не было. 

Уже в школьные годы Анна была "плохой девочкой". На уроках она веселилась не только с Басковым, но и с другими учениками. Один из них даже приковал будущую звезду наручниками к парте.

"Один мой одноклассник принес в школу наручники. Взял, и приковал меня к парте. А потом выяснилось, что ключ он дома забыл. Сижу я, прячу руку, и тут, как назло, меня вызвали к доске. Ну, я и попыталась выйти вместе с партой",

– добавила звезда.

Сейчас Анна Плетнева не только занимается музыкальной карьерой, но и судит конкурсы красоты. Своим тайным секретом привлекательности она поделилась с журналистами. Звезда признается, что к пластике не обращается, так как "пьет кровь молодых мальчиков".

Дарья ПЕТРОВА
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