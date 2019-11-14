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"Скула убежала": Бузова засветила шишку на лице

"Скула убежала": Бузова засветила шишку на лице
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезду просят не запускать болезнь

Последняя фотография в Instagram Ольги Бузовой обеспокоила ее подписчиков. В комментариях обратили внимание на шишку на правой щеке артистки.

"Что с правой щекой?", "Оля, у тебя скула убежала", "С челюстью что?",

– написали звезде в комментариях. Некоторые решили, что это флюс, и попросили Бузову не запускать болезнь, передает Telegram-канал НеМалахов.

Также появились подозрения, что Ольга находится в интересном положении – подписчики заметили оголившийся живот певицы, который некоторым показался непривычно большим:

"Оленька! Вот это да, неужели ты скоро станешь мамой?! Давно пора, от души поздравляю!", "Оля, ты думала, мы не заметим животик? А кто отец, Дава? Точно он... Кто же еще".

Ольга Бузова не афиширует свою личную жизнь, однако в Сети ходят слухи о ее романе с блогером Давидом Манукяном, который снялся в клипе певицы. Подписчики также давно предполагают, что артистка беременна: Ольга Орлова якобы проговорилась, что у знаменитости скоро начнет расти живот.

Карина СИРАЗОВА

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