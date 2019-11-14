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Ночь любви с Александрой Черно плохо закончилась для Иосифа Оганесяна. Об этом он сам рассказал партнерше в их комнате.
Такое же сообщение было опубликовано и в сторис парня.
Молодой человек пожаловался возлюбленной, лежащей в кровати, на проблему. Когда она попросила показать, где болит, встал на колени и стянул вниз штаны. На интимном месте зияли царапина и синяк. Девушка предположила, что орган мужчины пострадал из-за того, что она сильно схватила его рукой. И предложила парню больше не делать так, как прошлой ночью. В детали она при этом не вдавалась.
Похоже, участники проекта "Дом-2" Александра Черно и Иосиф Оганесян помирились. Это видно и по их страницам в соцсети.
Супруги опять вместе, радуют подписчиков трогательными постами в адрес друг друга и ласкаются перед объективом камеры. Они будто переживает второй медовый месяц, несмотря на то что еще недавно собирались расстаться.
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