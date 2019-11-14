Экс-участница проекта приняла участие в провокационной съемке

Нелли Ермолаева выставила напоказ фотографии с сыном. На снимках бывшая участница телепроекта позирует абсолютно голая и держит на руках маленького ребенка. На фото можно рассмотреть все округлости Ермолаевой.

Пользователи снимком были шокированы. В комментариях они начали стыдить телезвезду. По их мнению, такие откровенные снимки стоит оставлять только в семейном архиве. Кто-то посчитал, что на участие в провокационной съемке Ермолаева решилась только ради лайков в социальных сетях.

"Лучше бы показывали перед мужем, чем на всю страну", "Выглядит очень пошло", "Смотреть стыдно на вас", "Вы нудисты?", "Позоришь мужа", "Что за кошмар, еще и с ребенком", "Просто дно", "Голая мать позор", "Опустилась ради лайков", "Аморально", – раскритиковали в Инстаграм Ермолаевой.

Нелли Ермолаева участницей телепроекта несколько лет. На "Доме-2" девушка вышла замуж, после пара ушла за периметр. Спустя некоторое время, влюбленные развелись. Сейчас Нелли замужем второй раз и воспитывает ребенка.

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