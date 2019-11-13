Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Беременна или нет: что происходит после свадьбы Собчак и Богомолова

Беременна или нет: что происходит после свадьбы Собчак и Богомолова
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Экс-ведущая "Дома-2" и режиссер по-прежнему остаются в центре внимания

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова отгремела 13 сентября, однако обсуждать влюбленных не перестали даже спустя два месяца. Главной темой для сплетен стала округлившаяся фигура журналистки.

В Интернете предполагают, что Собчак может быть беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье влюбленные не комментируют, но на мероприятия звезда появляется в свободных нарядах, скрывающих живот.

Обычно знаменитость позирует перед камерами одна или в сопровождении подруг. Собчак и Богомолов редко бывают на публике вместе, что вызывает у поклонников сомнения в том, что у пары действительно все хорошо. На одном из последних снимков Собчак и вовсе позирует в обнимку с иностранцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

О возможном разводе Собчак и Богомолова заговорили сразу же после свадьбы. Тогда в Сети Ксении предупреждали о том, что избранник просто использует ее для продвижения по карьерной лестнице и привлечения внимания.

Если у режиссера действительно был такой план, то можно сказать, что он удался. Премьеру нового спектакля обсуждали журналисты и пользователи социальных сетей. Скандал начался на улице, когда критики устроили акцию протеста перед театром, а после проникли в внутрь. Досталось и самой Ксении Анатольевне. Когда экс-ведущая "Дома-2" подходила к театру, ей кричали "позор".

Собчак на подобные высказывания никак не реагирует и, похоже, наслаждается семейной жизнью. Они считает мужа "гениальным" и называет его своим "солнцем". 

Ранее "Утро" рассказывало о главных скандалах с участием Ксении Собчак. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белоруссия поставила главное условие объединения с Россией

Сторонам требуется согласовать 31 дорожную карту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей