Экс-ведущая "Дома-2" и режиссер по-прежнему остаются в центре внимания

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова отгремела 13 сентября, однако обсуждать влюбленных не перестали даже спустя два месяца. Главной темой для сплетен стала округлившаяся фигура журналистки.

В Интернете предполагают, что Собчак может быть беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье влюбленные не комментируют, но на мероприятия звезда появляется в свободных нарядах, скрывающих живот.

Обычно знаменитость позирует перед камерами одна или в сопровождении подруг. Собчак и Богомолов редко бывают на публике вместе, что вызывает у поклонников сомнения в том, что у пары действительно все хорошо. На одном из последних снимков Собчак и вовсе позирует в обнимку с иностранцем.

О возможном разводе Собчак и Богомолова заговорили сразу же после свадьбы. Тогда в Сети Ксении предупреждали о том, что избранник просто использует ее для продвижения по карьерной лестнице и привлечения внимания.

Если у режиссера действительно был такой план, то можно сказать, что он удался. Премьеру нового спектакля обсуждали журналисты и пользователи социальных сетей. Скандал начался на улице, когда критики устроили акцию протеста перед театром, а после проникли в внутрь. Досталось и самой Ксении Анатольевне. Когда экс-ведущая "Дома-2" подходила к театру, ей кричали "позор".

Собчак на подобные высказывания никак не реагирует и, похоже, наслаждается семейной жизнью. Они считает мужа "гениальным" и называет его своим "солнцем".

Ранее "Утро" рассказывало о главных скандалах с участием Ксении Собчак.