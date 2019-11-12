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"Нового завела": Собчак засняли с мужчиной после скандала с Богомоловым

"Нового завела": Собчак засняли с мужчиной после скандала с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Экс-ведущая "Дома-2" вышла в свет без мужа

Ксения Собчак появилась на открытии одной из галерей вместе с незнакомцем. Пара позировала перед фотографами в обнимку. Спутником журналистки, которого она назвала "гениальным", оказался Хоссейн Резвани. Он занимается производством ковров.

На мероприятии Ксения Собчак, как часто бывало и раньше, появилась без супруга. Возможно, Константин Богомолов избегает появления на публике после скандала, связанного с его спектаклем.

Перед началом представления режиссера недовольные постановкой устроили акцию протеста. Все из-за провокационного содержания спектакля. Например, в один из моментов герой должен совершить половой акт с землей.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

К появлению Собчак с новым мужчиной в Инстаграм журналистки отнеслись положительно. Пользователи считают, что они отлично смотрятся вместе.

"Этот мужчина с Вами Очень отлично монтируется! Берите такого", "Вот этот мужчина с вами смотрится", "Вы хорошо смотритесь!", "Гармоничная пара", "Нового завела", "Как горят глаза у Ксении", – написали фото телезвезды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Смесь макаки и лошади. Нет красоты и не подарал Бог мозгов. И каким боком эта мочалка хотела стать президентом России? Америкосы сначало на нее хотели поставить, погнали ее к нам в прибалтику, но Русские в прибалтике как стоило ожидать послали ее навоз таскать. Так она уехав из Таллинна обозвала всех совками и ватниками. Неужели она/они надеялись что тут до...<цензура> живут?
Гость
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Бало все истратила на катафалк, нужно немного попутанить
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