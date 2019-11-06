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"Позор!": муж оголившейся Собчак оправдался перед зрителями

Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Богомолов появился на публике перед спектаклем

Скандальная премьера в театре на Малой Бронной, худруком которого является новоиспеченный супруг Ксении Собчак Константин Богомолов, оказалась на грани срыва. На сцене в этот день играли "Норму" по произведению Владимира Сорокина.

Так, недовольные устроили акцию протеста перед зданием, после чего пробрались внутрь под видом обычных зрителей, заняв места наряду с известными личностями, такими как Виктория Лопырева и Полина Киценко, пишет Super.

О готовящейся провокации публику лично предупредил руководитель театра перед спектаклем.

"Если будут пускать тараканов на сцену…, не пугайтесь, – обратился к гостям режиссер, добавив. – Это сорокинская реальность".

Богомолов предостерег, что из зала могут ни с того ни с сего доноситься выкрики: "позор", "кошмар", "стыдно". Оправдания худрука попали на видео. 

Напомним, ранее супруга Константина выложила в Сеть фото обложки известного журнала, где она позирует голой и с округлившимся животиком. 

Ксения АНДРЕЕВА

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