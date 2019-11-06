Экс-звезда "Дома-2" засветила округлившиеся формы на всю страну

Ксения Собчак 5 ноября отметила свой тридцать восьмой день рождения и получила массу поздравлений от друзей и поклонников.

В сторис на страничке в Instagram звезда решила напомнить об одной из самых эффектных своих фотосессий – в декабре 2016 г. Ксения появилась обнаженная и беременная на обложке журнала "Татлер".

"Вспоминаем в день рождения одной из самых многогранных наших героинь",

– такую подпись поставили в издании под архивной обложкой.

Традицию фотографироваться в интересном положении в костюме Евы Собчак переняла у западных звезд. Первой без одежды на большом сроке беременности на обложке журнала Vanity Fair в 1991 г. снялась актриса Деми Мур.

Супруг Ксении Константин Богомолов поздравил любимую жену фотографиями с отдыха, из-за чего некоторые решили, что Собчак встречает день рождения в одиночестве.