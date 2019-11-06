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Голая и беременная: Собчак сняли после вестей о разрыве с Богомоловым

Голая и беременная: Собчак сняли после вестей о разрыве с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" засветила округлившиеся формы на всю страну

Ксения Собчак 5 ноября отметила свой тридцать восьмой день рождения и получила массу поздравлений от друзей и поклонников.

В сторис на страничке в Instagram звезда решила напомнить об одной из самых эффектных своих фотосессий – в декабре 2016 г. Ксения появилась обнаженная и беременная на обложке журнала "Татлер". 

"Вспоминаем в день рождения одной из самых многогранных наших героинь",  

– такую подпись поставили в издании под архивной обложкой. 

Традицию фотографироваться в интересном положении в костюме Евы Собчак переняла у западных звезд. Первой без одежды на большом сроке беременности на обложке журнала Vanity Fair в 1991 г. снялась актриса Деми Мур.

Супруг Ксении Константин Богомолов поздравил любимую жену фотографиями с отдыха, из-за чего некоторые решили, что Собчак встречает день рождения в одиночестве.

Валентина МАЙОРОВА

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