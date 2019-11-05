Ослепительные фотографии Ксении вызвали недоумение в Сети

Журналистка Ксения Собчак 5 ноября празднует день рождения. Звезде исполнилось 38 лет. Режиссер Константин Богомолов, с которым Ксения 13 сентября связала себя узами брака, трогательно поздравил супругу в Сети:

"Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С Днем Рождения".

На своей страничке в Instagram Богомолов разместил 2 фотографии Ксении, сделанные где-то на курорте. Собчак в длинном белом платье улыбается солнышку и выглядит абсолютно счастливой.

Кое-кто из комментаторов тут же предположил, что Ксения оставила нового мужа и отдыхает в одиночестве:

"Одна улетела ,????без него", "Тут игра в одни ворота", "Самка Богомола. Финал предсказуем" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако, в основном, подписчики Константина поздравляли его супругу с днем рождения и не жалели для нее теплых слов. Впрочем, действительно ли Собчак провела праздник без мужа, неизвестно – в соцсетях нет свежих их совместных фото или видео.