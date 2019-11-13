Русская супермодель произвела фурор

Ирина Шейк снялась для популярного российского журнала. Если на обложке фигуру девушки не видно, то на остальных фотографиях красотка показала все свои достоинства. На большинстве кадров Ирина позирует без лифчика, в прозрачных нарядах и платьях с глубокими декольте.

На самом провокационным снимке супермодель выгибается в красных чулках и прикрывает грудь руками.

"Красавица", "Королева", "Божественна", "Самая красивая", "Идеальная", "Феноменальная девушка", "Огонь", "Мы вас очень любим", "Гордость за такую красоту", "Слов нет", "Бесподобно красива", "Чудесная", – оценили снимки в Инстаграм Шейк.

Ранее полуголая Ирина Шейк снялась на улице с подругой.