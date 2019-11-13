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Без лифчика и в чулках: Шейк разделась перед фотографом

Без лифчика и в чулках: Шейк разделась перед фотографом
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Русская супермодель произвела фурор

Ирина Шейк снялась для популярного российского журнала. Если на обложке фигуру девушки не видно, то на остальных фотографиях красотка показала все свои достоинства. На большинстве кадров Ирина позирует без лифчика, в прозрачных нарядах и платьях с глубокими декольте.

На самом провокационным снимке супермодель выгибается в красных чулках и прикрывает грудь руками.

"Красавица", "Королева", "Божественна", "Самая красивая", "Идеальная", "Феноменальная девушка", "Огонь", "Мы вас очень любим", "Гордость за такую красоту", "Слов нет", "Бесподобно красива", "Чудесная", – оценили снимки в Инстаграм Шейк.

Ранее полуголая Ирина Шейк снялась на улице с подругой. 

Дарья ПЕТРОВА

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