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"Богини": Шейк с подругой вышли полуголыми на улицу

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Русская супермодель похвасталась стройными ногами

Ирина Шейк выложила в социальные сети фото в купальнике. На снимке рядом с брюнеткой в трусах стоит ее подруга. При этом обе девушки позируют на улице.

Поклонники Ирины Шейк в восторге от снимка двух красоток. Они оценили длинные и стройные ноги супермодели, а также формы ее спутницы.

"Богиня", "Потрясающая пара", "Прекрасные леди", "Какие длинные ноги", "Потрясающе", "Огненные красотки", "Законно выглядеть так хорошо?", "Очень хрупкая и очень интересная, красивая", "Красивые девушки", - оценили фигуры моделей подписчики. 

Ранее "Утро" опубликовало фото Ирины Шейк в прозрачном платье. В сексуальном наряде русская супермодель появилась на модном показе. 

Дарья ПЕТРОВА
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