Исполнительница песни "Алые губы" выставила напоказ пышный бюст

Анна Седокова устроила пикантную фотосессию прямо в ресторане, выпив бокальчик игристого. На снимках звезда трогает свой высунутый язык и демонстрирует роскошные формы в откровенном наряде.

"Люблю итальянскую еду и вечера в хорошей компании", – подписала фото Седокова в Инстаграм.

Под снимком экс-солистки группы "ВИА Гра" поклонники завалили девушку комплиментами по поводу ее внешнего вида. В Сети уверены, что певица преобразилась в новых отношениях с Янисом Тиммма.

Кое-кто раскритиковал ужин красотки – на фото Седокова ест пиццу и пьет шампанское. Поклонники напомнили, что звезда неоднократно жаловалась на лишний вес и неудачные попытки похудеть. Итальянская еда, по мнению пользователей, не сделает Седокову стройной.

"Какая огненная девушка", "Какая красивая", "Невероятная", "Какая красивая, нельзя быть такой нереальной", "Вы прям цветете, вот что любовь делает с человеком!", "Куколка шикарная", "Идеал красоты", "Какая красивая грудь", "А потом снова будешь говорить:" Хотела минус 5, а получилось +10 кг", "Аня, вы же худели недавно", – высказались пользователи в Инстаграм Седоковой.