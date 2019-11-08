Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
387 новости
Глюкоза сняла сексуальное видео в кровати. В ролике певица лежит в кровати в эротичном белье и с накрашенными красными губами. Знаменитость начинает снимать крупным планом свою грудь, а после спускается ниже – показывает стройные ноги и живот.
Пикантные кадры появляются в Инстаграм Глюкозы не впервые – недавно артистка позировала на пляже в откровенном купальнике, сквозь который просвечивали ее соски.
Подписчики к откровенным снимкам артистки относятся по-разному: одни восхищаются стройной фигурой и сексуальностью артистки, другие, наоборот, считают Глюкозу чересчур вульгарной.
Ранее Настя Каменских оголила грудь на пляже.
Тотемный годослов для всех на год Паука