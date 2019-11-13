Ведущая "Давай поженимся" выжила после падения

Роза Сябитова поделилась с подписчиками шокирующим роликом. На видео ее в чехле выбрасывают с балкона загородного дома. На следующем кадре знаменитость вылезает из чехла абсолютна здоровая.

Похоже, что Сябитова таким образом решила жестко разыграть своих поклонников, а на самом деле с балкона дети ее не выбрасывали.

В своем Инстаграм сваха регулярно выкладывает юмористические ролики. Подписчики к ним относятся по-разному: одни восхищаются непосредственностью телезвезды, другие считают ее ролики грустными.

"Роза, вы юмориста", "Роза, супер женщина, обожаю ее", "Умереть можно", "Роза, вы кадр", "Смешно и грустно, дети эгоисты", – написали в Инстаграм Сябитовой

Ранее Розу Сябитову обругали на съемках передачи "Давай поженимся".