Ведущая программы "Мужское и женское" показала сексуальные формы

Юлия Барановская появилась на мероприятии в провокационном наряде. Телеведущая выбрала для мероприятия черный комбинезон с глубоким вырезом. Все желающие могли рассмотреть бюст красотки в декольте и сбоку – грудь девушка едва не вываливалась из наряда.

Сама Барановская признается, что таком сексуальном наряде на встречу к друзьям или ужин с семьей не пошла бы.

"Такая вот задумка дизайнера. <…> Но мой секрет в другом. Я могу быть одета как угодно, главное – хорошее настроение и свежее дыхание. Все друзья знают: нужна жвачка – спроси у Барановской",

– рассказала телезвезда "КП".

И хотя на перед фотографами Барановская позировала одна, в личной жизни звезды, похоже все наладилось. На одной из вечеринок ее застали за поцелуями с солистом группы "Иванушки", также в сети продолжают обсуждать слухи о беременности артистки.

Много внимания на мероприятии привлекла к себе Кристина Асмус. После скандальной эротической сцены в фильме "Текст" актриса решила еще раз рассказать о своем отношении к случившемуся.

Звезда призывать всех актрис не боятся постельных сцен в кино, а также признается, что все равно снялась бы в картине несмотря на травлю.