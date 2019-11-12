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Барановская засветила ракушку прямо в ресторане

Барановская засветила ракушку прямо в ресторане
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Ведущую программы "Мужское и женское" засыпали комплиментами

Юлия Барановская поделилась с поклонниками фото, где она сидит в ресторане вместе со своей дочерью Яной и ее крестной мамой. Перед девушками на столе лежит большая ракушка, которая привлекла внимания подписчиков.

Также в Инстаграм Барановской снова заговорили об отце ее детей Андрее Аршавине. Подписчики до сих пор не могут понять, как спортсмен мог оставить "такую красавицу" и "чудесных детей".

"Яночка – копия папа", "А зачем такая ракушка почти на весь стол, видимо, цены не дешевые", "Какой же все-таки глупец этот Аршавин! Как можно было оставить таких детей? Такую красавицу и умницу?", "Девочки красотки", "Юлию обожаю", "Дети у вас чудесные, Юля", – прокомментировали в Инстаграм Барановской.

Сейчас в личной жизни знаменитости, похоже, все наладилось. На вечеринке звезду застали за поцелуями с солистом группы "Иванушки", а в социальных сетях не стихают слухи о беременности Юлии Барановской.

Дарья ПЕТРОВА

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