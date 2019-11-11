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Олеся Судзиловская порадовала поклонников пикантным снимком. На фото актриса позирует в купальнике с большим вырезом на фоне бассейна. Фигура 45-летней знаменитости остается идеальной – поклонники оценили упругую грудь и тонкую талию.
Среди подписчиков артистки оказался и Максим Виторган: "ну что творишь-то?!", – обратился он к коллеге. Судзиловская в ответ написала, что просто занимается спортом.
"А я никогда не забуду огненные шары", "Красавица Олеся, без накаченных губ и пластики", "Идеальная фигура", "Превосходная актриса и женщина", "Опять не засну", "Эх красота, так бы и женился на вас", "Очень эротичный и сексуальный купальник!", – написали в Инстаграм Судзиловской.
Олеся Судзиловская играла в фильме "Ландыш серебристый", "Мусорщик", "Камень", "Личные обстоятельства" и сериале "Домашний арест" и др.
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