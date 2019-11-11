Звезда сериала "Домашний арест" сверкнула декольте

Олеся Судзиловская порадовала поклонников пикантным снимком. На фото актриса позирует в купальнике с большим вырезом на фоне бассейна. Фигура 45-летней знаменитости остается идеальной – поклонники оценили упругую грудь и тонкую талию.

Среди подписчиков артистки оказался и Максим Виторган: "ну что творишь-то?!", – обратился он к коллеге. Судзиловская в ответ написала, что просто занимается спортом.

"А я никогда не забуду огненные шары", "Красавица Олеся, без накаченных губ и пластики", "Идеальная фигура", "Превосходная актриса и женщина", "Опять не засну", "Эх красота, так бы и женился на вас", "Очень эротичный и сексуальный купальник!", – написали в Инстаграм Судзиловской.

Олеся Судзиловская играла в фильме "Ландыш серебристый", "Мусорщик", "Камень", "Личные обстоятельства" и сериале "Домашний арест" и др.