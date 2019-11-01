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"Нет слов": Виторган изменился после развлечений с любовницей

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Женщины пришли в восторг от нового снимка артиста

Максим Виторган рассказал подписчикам, что начал ухаживать за собой. Режиссер не согласен с тем, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, поэтому стремится выглядеть лучше.

"И хожу теперь свежий, хрущу, как постельное белье на морозе, сверкаю, аки свежеотчеканенная монета чистого золота. Да еще и пачулями пахну...Одно слово – прынц", – написал бывший супруг Ксении Собчак.

Перемены во внешности Максима Виторгана заметили и его подписчицы. В Инстаграм режиссера девушки начали заваливать его комплиментами и всячески хвалить.

"Очень хотелось бы украсть", "Очень красивый", "Приятно любоваться на чистого принца", "Красавец мужчина", "Довольный и спокойный", "Хорош, нет слов", "Красавец увлажненный", "Макс такой секси", "Не принц, а царь", – похвалили девушки Максима Виторгана.

Возможно, преобразился Виторган не только из-за косметических средств, но и из-за новых отношений. Вместе со своей молодой любовницей звезда проводит все свободное время. Недавно они развлекались в машине, снимая все происходящее на камеру. 

Ранее Константину Богомолову досталось за мерзкое видео.

Дарья ПЕТРОВА
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