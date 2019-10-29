Работу режиссера жестко раскритиковали

Константин Богомолов поделился подробностями съемочного процесса. Еще летом стало известно, что режиссер снимет сериал об "ангарском маньяке", который в 90-е убил десятки женщин. Теперь муж Ксении Собчак показал подписчикам в Инстаграм первые результаты своей работы, чем сильно их разозлил.

На видео, опубликованном в социальных сетях, снимают ребенка, идущего в темное время суток – уже эти несколько этих кадров подействовали на зрителей. Они не понимают, зачем Богомолов снимает фильмы про такую "мерзость" и просят его обратиться к добрым темам. Кто-то из недовольных пользователей даже назвал режиссера маньяком.

"Маньяк про маньяков и снимает. Зачем снимать мерзость? Прекратите смотреть всю эту гнойщину", "В мире так мало добра, <…> а режиссеры все время снимают чернуху! Когда режиссеры начнут снимать доброе кино? Кино, после которого захочешь летать и желать, и жить. Когда мир даст нам таких гениев?", "Сюжет завораживает, за ребенка заранее страшно", – прокомментировали в Инстаграм Богомолова.

Ранее Константин Богомолов исчез после слухов о беременности Ксении Собчак.



