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Вечеринка на колесах: как Виторган развлекается с любовницей

Вечеринка на колесах: как Виторган развлекается с любовницей
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Влюбленные показали отдых втроем

Максим Виторган, похоже, все свободное время проводит с новой пассией. Избранница режиссера Нино Нинидзе сняла на видео их вечеринку с Максимом Виторганом в машине. В ролике влюбленные поют песни и веселятся, на заднем сидении сидит старшая дочь Виторгана, с которой Нинидзе успела подружиться.

За близкие отношения с новой пассией отца Полине Виторган уже досталось от подписчиков. Они считают, что раньше девушка "играла в дружбу" с Собчак, а сейчас быстро переметнулась к Нино Нинидзе.

Пока Виторган развлекается с любовницей, в социальных сетях обсуждают то, что Константин Богомолов и Ксения Собчак редко появляются на публике вместе.

Не дает покоя комментаторам и возможная беременность журналистки. На публике не раз был замечен округлившийся животик звезды, однако на последнем видео фигура Собчак выглядит идеально. 

Дарья ПЕТРОВА
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