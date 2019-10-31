Влюбленные показали отдых втроем

Максим Виторган, похоже, все свободное время проводит с новой пассией. Избранница режиссера Нино Нинидзе сняла на видео их вечеринку с Максимом Виторганом в машине. В ролике влюбленные поют песни и веселятся, на заднем сидении сидит старшая дочь Виторгана, с которой Нинидзе успела подружиться.

За близкие отношения с новой пассией отца Полине Виторган уже досталось от подписчиков. Они считают, что раньше девушка "играла в дружбу" с Собчак, а сейчас быстро переметнулась к Нино Нинидзе.

Пока Виторган развлекается с любовницей, в социальных сетях обсуждают то, что Константин Богомолов и Ксения Собчак редко появляются на публике вместе.

Не дает покоя комментаторам и возможная беременность журналистки. На публике не раз был замечен округлившийся животик звезды, однако на последнем видео фигура Собчак выглядит идеально.