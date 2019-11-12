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Филипп Киркоров побывал на могиле Людмилы Гурченко. Сегодня, 12 ноября, ей могло бы исполниться 84 года. В день рождения артистки Киркоров решил поехать на кладбище с букетом белых роз.
Туда Филипп Киркоров прибыл в ярких кроссовках, спортивных брюках и кепке, при этом глаза скрыл за темными очками.
"Традиция. 12 ноября. День Рождения Великой Актрисы – Людмилы Гурченко. Вечная Память, и Любовь Вам от всех Ваших поклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна..." – написал Киркоров.
В Инстаграм оценили поступок артиста, а внешний вид певца жестко раскритиковали.
"Очки сняли, а головной убор?!", "Кепку надо снимать, где ваше уважение к людям", "Нарядился отвал, конечно. На кладбище-то", "Чему завидовать? Треникам с красными лампасами? Каждой одежде свое место", – написали в Инстаграм Киркорова.
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