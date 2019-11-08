Бывший муж Аллы Пугачевой зажег на концерте

Филипп Киркоров не перестает удивлять своих поклонников. Например, на концерте в городе Иваново певец устроил на сцене настоящее шоу. После зажигательных танцев в сверкающем костюме Киркоров высоко задрал ногу.

Неожиданное движение Киркорова, как и его хорошая растяжка, шокировало зрителей. Они считают, что похудевший артист прекрасно владеет своим телом.

"Филипп похудел и даже двигается легче и по-другому!", "Филипп, а у вас растяжка нехилая такая", "Это просто жара, разрываешь сознание", "Волочкова отдыхает!", "Огонь", "Такого еще никто не видел", "Зажгли супер! А ваш коронный взмах ногой как в далекие 90-е", "Невероятная пластика", "Озорной хулиган", – прокомментировали поклонники видео с Филиппом Киркоровым.

Возможно, стройное тело и хорошая растяжка – результат работы артиста с личным тренером. Киркоров признался, что хочет привести себя в форму перед новогодними корпоративами. С помощью спорта артист надеется сохранить свою физическую форму еще на 10 лет.

"Сейчас для меня главное – не разжиреть. Так что не ждите от меня формы культуриста или Шварценеггера. Я не качаюсь, железо не поднимаю. <…> Я ненавижу тренировки. Тренер обещает, что скоро я полюблю спорт и без него не смогу жить. Но пока у меня от одной мысли, что завтра тренировка, начинает портиться настроение",

– цитирует слова Киркорова "Собеседник".

Ранее Алла Пугачева сорвалась из-за сплетника Андрея Малахова.