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Пугачева сорвалась из-за сплетника Малахова

Пугачева сорвалась из-за сплетника Малахова
Алла Пугачева и Андрей Малахов. Фото: "Утро"
Шоумен рассказал подробности скандала с Примадонной в шоу "Осторожно, Собчак"

Андрей Малахов и Алла Пугачева конфликтуют уже несколько месяцев. Отношения между знаменитостями окончательно испортились несколько месяцев назад, когда одно из изданий сообщило о строительстве дома певицы на Кипре и ее возможном переезде туда. Главным редактором СМИ является как раз Малахов. Тогда Примадонна решила действовать на прямую, позвонила журналисту и накричала на него.

Статью с громким заголовком увидел и Максим Галкин. Юморист написал в социальных сетях пост, где назвал информацию ложью, а ведущего программы "Прямой эфир" главным телесплетником страны.

"Был звонок от нее, и практически через ее крик в мой адрес "Что происходит? Хватит уже писать!" Я даже не успел ничего ей объяснить, потому что она бросила трубку",

 - рассказал Малахов в интервью Ксении Собчак.

С тех пор знаменитости не общаются. Андрей Малахов пытался пойти на примирение первым, но Алла Пугачева трубку не взяла.

Ранее "Утро" писало о Николае Баскове, который покинул Россию. 

Дарья ПЕТРОВА

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