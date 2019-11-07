Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Андрей Малахов и Алла Пугачева конфликтуют уже несколько месяцев. Отношения между знаменитостями окончательно испортились несколько месяцев назад, когда одно из изданий сообщило о строительстве дома певицы на Кипре и ее возможном переезде туда. Главным редактором СМИ является как раз Малахов. Тогда Примадонна решила действовать на прямую, позвонила журналисту и накричала на него.
Статью с громким заголовком увидел и Максим Галкин. Юморист написал в социальных сетях пост, где назвал информацию ложью, а ведущего программы "Прямой эфир" главным телесплетником страны.
"Был звонок от нее, и практически через ее крик в мой адрес "Что происходит? Хватит уже писать!" Я даже не успел ничего ей объяснить, потому что она бросила трубку",
- рассказал Малахов в интервью Ксении Собчак.
С тех пор знаменитости не общаются. Андрей Малахов пытался пойти на примирение первым, но Алла Пугачева трубку не взяла.
Ранее "Утро" писало о Николае Баскове, который покинул Россию.
Тотемный годослов для всех на год Паука
Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером