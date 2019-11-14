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Алена Водонаева приняла участие в необычной съемке. Ее партнером по фотосессии стала большая желтая змея. Сначала телезвезда пританцовывала с рептилией, всячески вертела ее в руках и трясла ягодицами, а потом и вовсе обмотала ее между ног, так что она оказалась рядом с интимным местом.
В Инстаграм, к съемке отнеслись по-разному: поклонники экс-участницы "Дома-2" восхищаются ее смелостью. Другие критикуют ее макияж и просят одеваться посексуальнее – на снимке звезда одета в спортивные штаны и свободную толстовку.
"Как тебе не страшно!?", "Завидую вашей смелости", "Я умираю от страха, просто глядя на это!", "Ярко и сочно получилось", "Макияж плохой", "Вечные кривляния", "Уже не знает куда себя засунуть", "Мерзость", "Пооткровеннее бы одежду", – написали поклонники Водонаевой.
Ранее ведущую "Дома-2" с большим декольте застали в объятьях Николая Баскова.
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