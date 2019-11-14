Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Мерзость": Водонаева засунула толстую змею между ног

"Мерзость": Водонаева засунула толстую змею между ног
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" потрясла ягодицами перед камерой

Алена Водонаева приняла участие в необычной съемке. Ее партнером по фотосессии стала большая желтая змея. Сначала телезвезда пританцовывала с рептилией, всячески вертела ее в руках и трясла ягодицами, а потом и вовсе обмотала ее между ног, так что она оказалась рядом с интимным местом.

В Инстаграм, к съемке отнеслись по-разному: поклонники экс-участницы "Дома-2" восхищаются ее смелостью. Другие критикуют ее макияж и просят одеваться посексуальнее – на снимке звезда одета в спортивные штаны и свободную толстовку.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

"Как тебе не страшно!?", "Завидую вашей смелости", "Я умираю от страха, просто глядя на это!", "Ярко и сочно получилось", "Макияж плохой", "Вечные кривляния", "Уже не знает куда себя засунуть", "Мерзость", "Пооткровеннее бы одежду", – написали поклонники Водонаевой.

Ранее ведущую "Дома-2" с большим декольте застали в объятьях Николая Баскова. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей