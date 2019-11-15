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Бузова от радости попрыгала на улице без лифчика

Бузова от радости попрыгала на улице без лифчика
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" поделилась эмоциями после концерта, открыв голые прелести

В четверг, 14 ноября, Ольга Бузова дала концерт. Похоже, все удалось, ведь артистка находится в приподнятом настроении и даже строит планы представлять нашу страну на "Евровидении", в чем призналась корреспонденту сайта "Комсомльская правда". На видео в сторис Instagram она возбужденно рассказывает, как это было, и, блистая обнаженными частями тела (лифчика на ней нет), излучает радость.

Сидя за столом на банкете после выступления певица, одетая в микротоп и пиджак, сообщила, что "то, что происходило, такого еще не видели и не слышали". Затем, послав воздушный поцелуй на камеру, брюнетка поблагодарила "своих людей".

После этого звезда "Дома-2" в том же наряде попрыгала на улице в микротопе и плотно облегающих ноги легинсах. Вспыхивали салюты, бюст артистки двигался в такт ее прыжкам.

И, наконец, брюнетка расслабилась полностью. Она присела на диван и запела. Из одежды на ней были только короткие шортики и майка. Нижнего белья и тут не наблюдалось.

Поклонники не устояли и под новым фото хвалили любимицу: "Ты супер... звездочка наша", "Как всегда, бомбита", "Лучцая", "Красотка", "Шикарная".

Фоторепортаж
На скачущей верхом Бузовой развалилось платье
Певец Сергей Лазарев и продюсер Виктор Дробыш. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Полина Гагарина. Фото: Феликс Грозданов/"Утро"
Певец Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Полина Гагарина со спутником. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Радиоведущий Юрий Николаев. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Диана Арбенина. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" +1
Полина ДОРОЖКИНА

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