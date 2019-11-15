Звезда "Дома-2" поделилась эмоциями после концерта, открыв голые прелести

В четверг, 14 ноября, Ольга Бузова дала концерт. Похоже, все удалось, ведь артистка находится в приподнятом настроении и даже строит планы представлять нашу страну на "Евровидении", в чем призналась корреспонденту сайта "Комсомльская правда". На видео в сторис Instagram она возбужденно рассказывает, как это было, и, блистая обнаженными частями тела (лифчика на ней нет), излучает радость.

Сидя за столом на банкете после выступления певица, одетая в микротоп и пиджак, сообщила, что "то, что происходило, такого еще не видели и не слышали". Затем, послав воздушный поцелуй на камеру, брюнетка поблагодарила "своих людей".

После этого звезда "Дома-2" в том же наряде попрыгала на улице в микротопе и плотно облегающих ноги легинсах. Вспыхивали салюты, бюст артистки двигался в такт ее прыжкам.

И, наконец, брюнетка расслабилась полностью. Она присела на диван и запела. Из одежды на ней были только короткие шортики и майка. Нижнего белья и тут не наблюдалось.

Поклонники не устояли и под новым фото хвалили любимицу: "Ты супер... звездочка наша", "Как всегда, бомбита", "Лучцая", "Красотка", "Шикарная".