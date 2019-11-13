Певица показала соблазнительную грудь

Наталья Ионова появилась на одном из мероприятий в сексуальном наряде. На артистке было надето боди, которое полностью обнажило ее ноги, лиф наряда выполнен из прозрачной ткани, поэтому бюст звезды оказался у всех на виду.

Сама Глюкоза дизайнера своего эротичного костюма похвалила, а вот поклонники артистки от него не в восторге. В Инстаграм Ионовой считают, что она выглядит пошло, а скоро будет выходить к зрителям совсем без одежды.

Мужская часть подписчиков Глюкозы, наоборот, от ее "голого наряда" в восторге: они считают блондинку одной из самых сексуальных девушек российского шоу-бизнеса.

"Такая сексуальная", "Прекраснее с каждым годом", "Платья нет", "Страстная женщина", "Все время полуголая", "Хоть чуть-чуть скромнее бы", "Это называется в активном поиске", "До трусов обязательно?", "Голое платье", - написали в Инстаграм Глюкозы.

Ранее Глюкоза сняла постельное видео в белом пеньюаре.